Картинки дня: 22 июля 2019 года, понедельник

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В аэропорту «Юрмала» состоялось авиашоу Wings Over Baltics Airshow 2019

Россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира в Кванджу на дистанции 100 м брассом. Россиянка в квалификации стала второй с результатом

По результатам обработки 50% протоколов, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду

Несколько десятков мертвых китов обнаружили туристы на побережье полуострова Снайфедльснес в Исландии. Млекопитающие могли выброситься на берег, потеряв ориентацию на мелководье

В Португалии бушуют сильные лесные пожары. За ликвидацию возгораний борются около 1800 спасателей. Их поддерживает 19 самолетов и сотни единиц техники

В польском городе Белосток ЛГБТ-сообщество попыталось провести первый в местной истории гей-парад, однако он был сорван активистами из околофутбольной среды Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2669843.html Любое использование материалов допуск

В США установилась аномальная жара. Температура воздуха на большей части территории страны достигает от 32 до 38 градуса Цельсия

В Гонконге полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона противников закона об экстрадиции