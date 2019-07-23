Картинки дня: 23 июля 2019 года, вторник

Индийская организация космических исследований успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики

Российская пловчиха Юлия Ефимова с лучшим результатом квалифицировалась в финал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта

По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров, бушующих в центральной части Португалии

Режиссер Квентин Тарантино представил в Лос-Анджелесе свой новый фильм «Однажды в Голливуде»

Армия обороны Израиля начала сносить постройки в палестинской деревне Сур-Бахир близ Иерусалима, расположенные в непосредственной близости от забора безопасности, отделяющего Западный берег реки Иордан

В Боснии установилась аномально жаркая погода

Партия Владимира Зеленского с большим отрывом сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду

Массовое отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. По предварительным данным, причиной сбоя в подаче электроснабжения стала электромагнитная атака на страну