Картинки дня: 24 июля 2019 года, среда

Из-за жаркой засушливой погоды сильный лесной пожар уничтожил лес в окрестностях Афин

В Бельгии погода бьет температурные рекорды

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров брасом на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее

Япония представила медали для Олимпийских игр в Токио. Они полностью изготовлены из переработанных смартфонов, планшетов и других электронных устройств

Французский спортсмен Фрэнки Запата попробует пересечь пролив Ла-Манш на реактивной платформе «флайборд» собственного изобретения. Попытка состоится в четверг, 25 июля

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море

Сегодня Борис Джонсон официально вступает в должность главы правительства Великобритании, сменив на этом посту Терезу Мэй

Под Хабаровском на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» вспыхнул пожар. Спасались 189 детей, один погиб сразу, еще трое - умерли в реанимации

В Турции, в курортном районе Кемер провинции Анталья перевернулся туристический автобус. По предварительным данным, пострадали 25 туристов