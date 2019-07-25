Картинки дня: 25 июля 2019 года, четверг

Французский инженер Франки Запата не смог перелететь Ла-Манш на летающей доске. Инженер собирался пролететь 35 км и остановиться в 18 км от берега, чтобы поменять рюкзак с топливом. Во время дозарядки Запата упал в воду

В центральной части Греции пытаются потушить лесной пожар. Пламя полыхает на территории лесного массива Танагры в 70 километрах к северу от Афин

Китай успешно осуществил запуск двух научно-исследовательских спутников. Впервые аппараты были выведены в космос с помощью коммерческой ракеты

Королева Великобритании Елизавета II назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании

На северо-восток США обрушился сильный шторм

В Японии установили часы отсчитывающие время до начала Олмпиады

Уже неделю в Пуэрто-Рико не прекращаются уличные протесты после утечки компрометирующей переписки губернатора Рикардо Росселло

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр. Хауэр наиболее известен по роли репликанта-убийцы в культовом фильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, картинам "Достучаться до небес, "Попутчик", "Зов предков", "Ночные ястребы"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу, где встретился со своим коллегой Бруно Родригесом Паррильей