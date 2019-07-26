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Картинки дня: 26 июля 2019 года, пятница

Кошка выбежала на поле во время футбольного матча американской профессиональной лиги между командами UANL и Real Salt Lake

Несколько человек попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда тот покинул здание Государственного бюро расследований

Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет

В боливийской столице Ла-Пас выпал снег

Канцлер Германии Ангела Меркель, ушедшая в отпуск, посетила Вагнеровский фестиваль

В Париже воздух прогрелся до +40,6 градуса, что является абсолютным температурным рекордом для французской столицы

Более 300 человек стали жертвами сильных наводнений в Пакистане

Испытание сверхмощного метанового двигателя Raptor американской компании SpaceX привело к непредусмотренному возгоранию топливной смеси и аварийному прекращению эксперимента

Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали
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