Картинки дня: 27 июля 2019 года, суббота

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения Бирмингема.

Члены Молодежного конгресса в Дели-Прадеш выкрикивают лозунги после сожжения чучела во время протеста против поправки к Закону о праве на информацию в Нью-Дели, Индия

Во время вечеринки для участников турнира по водному поло в ночном клубе корейского города Кванджу, обрушился потолок навесного этажа.

Перуанская волейболистка Сесилия Тейт зажигает огонь во время церемонии открытия XVIII Панамериканских игр в Лиме.

Российские бронетранспортеры отплывают после погружения с десантного корабля во время репетиции парада военно-морского флота в черноморском порту города Севастополь.

Спортсмены во время соревнований по легкой атлетике USATF.