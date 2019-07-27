Картинки дня: 27 июля 2019 года, суббота

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения Бирмингема.
Члены Молодежного конгресса в Дели-Прадеш выкрикивают лозунги после сожжения чучела во время протеста против поправки к Закону о праве на информацию в Нью-Дели, Индия
Во время вечеринки для участников турнира по водному поло в ночном клубе корейского города Кванджу, обрушился потолок навесного этажа.
Перуанская волейболистка Сесилия Тейт зажигает огонь во время церемонии открытия XVIII Панамериканских игр в Лиме.
Российские бронетранспортеры отплывают после погружения с десантного корабля во время репетиции парада военно-морского флота в черноморском порту города Севастополь.
Спортсмены во время соревнований по легкой атлетике USATF.