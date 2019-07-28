Картинки дня: 28 июля 2019 года, воскресенье

Президент Владимир Путин открывает парад в честь Дня Военно-морского флота.

Российская бронетехника выгружается с десантно-штурмового корабля во время парада Дня ВМФ в Черноморском порту Севастополь.

Историческая реконструкция на берегу Черного моря в Севастополе в День ВМФ России

Военный парад кораблей в День Военно-морского флота в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

Празднование Дня Военно-морского флота в Севастополе

Участники соревнований необычных летательных аппаратов Red Bull Flugtag Russia 2019 в Москве.

Таец делает стрижку в виде портрета тайского короля Маха Ваджиралонгкорна в день 65-летия монарха в парикмахерской в Бангкоке.

Демонстранты защищаются зонтиками от водометов полиции во время протеста в Гонконге.

Этна, самый высокий и самый активный вулкан Европы, извергается на Сицилии.