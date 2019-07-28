Фотогалереи
Картинки дня: 29 июля 2019 года, понедельник

В столичном районе Крылатское прошел шуточный фестиваль летательных аппаратов Red Bull Flugtag 2019.

Мальчик собирает монетки после церемонии выпуска академии МВД в Ставрополе.

Оживленная лодочная переправа в столице Бангладеш городе Дакка.

В Гонконге не утихают протесты, для подавления которых местная полиция не скупится на слезоточивый газ.

Немецкий пилот "Формулы 1" Себастьян Феттель целует приз на пьедестале домашнего гран-при Германии.

Израиль в сотрудничестве с армией США провел на Аляске испытания противоракетной системы "Хец-3".

В Боснии прошли традиционные соревнования по прыжкам с моста в городе Мостар.

Похороны пакистанского солдата, убитого неизвестными боевиками в горных районах, граничащих с Афганистаном.

Река лавы вулкана Этна на Сицилии.
Новости 24