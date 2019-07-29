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Картинки дня: 30 июля 2019 года, вторник

Мигрант из Сальвадора прижимает к груди шестилетнюю дочку после задержания пограничной службой штата Техас.

Соревнования по древней альпийской борьбе у горы Хундштейн в Австрии.

Швейцарский фермер проверяет просушку листьев табака, выращенных им на ферме в Виллисдорфе, Швейцария.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания во французском Шамбле.

Президент США Дональд Трамп продлил действие компенсационного фонда для жертв терактов 11 сентября.

В Риме простились с карабинером Марио Рега Черчелло, убитым американскими туристами во время операции по пресечению незаконной торговли наркотиками.

Туристки в национальных костюмах фотографируются у дворца Генбокгун в Сеуле.

Момент соревнований по тхэквондо на панамериканских спортивных играх.

Из-за поднимающегося в небо пепла вулкана Этна на Сицилии местный аэропорт ограничил число рейсов.
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