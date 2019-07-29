Картинки дня: 30 июля 2019 года, вторник

Мигрант из Сальвадора прижимает к груди шестилетнюю дочку после задержания пограничной службой штата Техас.
Соревнования по древней альпийской борьбе у горы Хундштейн в Австрии.
Швейцарский фермер проверяет просушку листьев табака, выращенных им на ферме в Виллисдорфе, Швейцария.
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания во французском Шамбле.
Президент США Дональд Трамп продлил действие компенсационного фонда для жертв терактов 11 сентября.
В Риме простились с карабинером Марио Рега Черчелло, убитым американскими туристами во время операции по пресечению незаконной торговли наркотиками.
Туристки в национальных костюмах фотографируются у дворца Генбокгун в Сеуле.
Момент соревнований по тхэквондо на панамериканских спортивных играх.
Из-за поднимающегося в небо пепла вулкана Этна на Сицилии местный аэропорт ограничил число рейсов.