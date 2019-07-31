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Картинки дня: 31 июля 2019 года, среда

В США прошел второй раунд телевизионных дебатов кандидатов от демократической партии к предстоящим выборам президента страны.

Девочка лежит у гроба отца, погибшего в результате бунта заключенных в одной из тюрем Бразилии.

Продолжаются масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. На фото - бедствие в Республике Саха.

Группа альпинистов решила отчистить от "памятных" надписей одну из достопримечательностей под Красноярском.

Цветы на месте трагедии на вокзале во Франкфурте, где мужчина толкнул под поезд восьмилетнего мальчика.

Гонконг. Полицейские держат оборону от протестующих, попытавшихся освободить своих соратников из полицейского участка.

В Непале прошел религиозный фестиваль, кульминацией которого стало сожжение статуи демона.

Соревнования по женскому гандболу на Панамериканских спортивных играх.

16-летний американец Кайл Гирсдорф одержал победу на чемпионате мира по компьютерной игре Fortnite, ему достался приз в размере 3 миллионов долларов.
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