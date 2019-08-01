Картинки дня: 1 августа 2019 года, четверг

Туристы на территории Игналинской АЭС в Литве. Интерес к подобным экскурсиям существенно вырос после успеха сериала "Чернобыль", снимавшегося здесь.
Член роты почетного караула КНР готовится к встрече президента Колумбии в Пекине.
Качели, установленные на стене, разделяющей Мексику с США на границе государств.
Дно возле греческого острова Андрос усыпано внушительным слоем пластикового мусора.
Лесной пожар надвигается на плантации масличной пальмы в Индонезии.
Участники уличных протестов сражаются с порывами ветра от тайфуна, накрывшего Гонконг.
Президент Уругвая Табаре Васкес во время похорон своей супруги, прошедших в столице страны.
Работники отеля в Кении празднуют открытие после террористической атаки января 2019 года, когда здание атаковали боевики.