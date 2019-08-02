Картинки дня: 2 августа 2019 года, пятница

Леонела Санчес из Аргентины радуется золоту Панамериканских игр, победив в соревнованиях по боксу.
Дональд Трамп приветствует своих сторонников на митинге в Цинциннати, штат Огайо.
Наряд одного из участников выставки кошек в Нью-Йорке.
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Отряд спасателей МЧС отправляется на борьбу с лесным огнём, Красноярский край.
Утренний заезд на ипподроме в бразильском Сан-Паулу.
Режиссер Квентин Тарантино ворвался на фотосессию перед берлинской премьерой его нового фильма "Однажды в Голливуде".
Самолеты швейцарских ВВС проносятся над Женевским озером на праздновании Дня Швейцарии.
В украинском Трускавце проходит обучение будущих парламентариев от партии "Слуга народа" на специальных курсах.