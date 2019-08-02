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Картинки дня: 2 августа 2019 года, пятница

Леонела Санчес из Аргентины радуется золоту Панамериканских игр, победив в соревнованиях по боксу.

Дональд Трамп приветствует своих сторонников на митинге в Цинциннати, штат Огайо.

Наряд одного из участников выставки кошек в Нью-Йорке.

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Отряд спасателей МЧС отправляется на борьбу с лесным огнём, Красноярский край.

Утренний заезд на ипподроме в бразильском Сан-Паулу.

Режиссер Квентин Тарантино ворвался на фотосессию перед берлинской премьерой его нового фильма "Однажды в Голливуде".

Самолеты швейцарских ВВС проносятся над Женевским озером на праздновании Дня Швейцарии.

В украинском Трускавце проходит обучение будущих парламентариев от партии "Слуга народа" на специальных курсах.
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