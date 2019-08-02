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Лучшие снимки с празднования Дня ВДВ в России

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького

Десантники Санкт-Петербурга

Десантники Санкт-Петербурга

Десантники Санкт-Петербурга

Праздник десантников в Ставрополе

Праздник десантников в Ставрополе

Праздник десантников в Ставрополе

"Голубые береты" в Барнауле

"Голубые береты" в Барнауле

"Голубые береты" в Барнауле

"Голубые береты" в Барнауле

"Голубые береты" в Барнауле

Десантники в Иркутске

Десантники в Иркутске

Десантники в Иркутске

День ВДВ в Екатеринбурге

День ВДВ в Екатеринбурге

День ВДВ в Екатеринбурге

День ВДВ в Екатеринбурге

День ВДВ в Екатеринбурге

День ВДВ в Екатеринбурге
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