Лучшие снимки с празднования Дня ВДВ в России

Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького
Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького
Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького
Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького
Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького
Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького
Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького
Празднование Дня ВДВ в столичном Парке Горького
Десантники Санкт-Петербурга
Десантники Санкт-Петербурга
Десантники Санкт-Петербурга
Праздник десантников в Ставрополе
Праздник десантников в Ставрополе
Праздник десантников в Ставрополе
"Голубые береты" в Барнауле
"Голубые береты" в Барнауле
"Голубые береты" в Барнауле
"Голубые береты" в Барнауле
"Голубые береты" в Барнауле
Десантники в Иркутске
Десантники в Иркутске
Десантники в Иркутске
День ВДВ в Екатеринбурге
День ВДВ в Екатеринбурге
День ВДВ в Екатеринбурге
День ВДВ в Екатеринбурге
День ВДВ в Екатеринбурге
День ВДВ в Екатеринбурге