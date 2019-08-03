Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области