Фотогалереи
Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области

Открытие "Армейских международных игр-2019" в КВЦ "Патриот" в Московской области
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