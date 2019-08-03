Картинки дня: 3 августа 2019 года, суббота

Мотокросс в Чехии. Джек Миллер из команды Alma Pramac Racing во время заезда.
В Великобритании стоит аномальная жара. Горожане отдыхают на Парламентском холме.
Мотокросс в Чехии. Участник команды Honda Марк Маркес перед заездом.
Люди молятся, наблюдая, как гигантская бумажная статуя китайского божества Да ши Е - Бога Хранителя призраков горит во время китайского фестиваля Голодных призраков в Куала-Лумпуре, Малайзия.
XVIII Панамериканские игры - Лима 2019. Волейбол. Мужчины. Бразилия против США.
Мужчина сморит на свой дом, поврежденный после землетрясения, произошедшего в Пандегланге, провинция Бантен, Индонезия.
Сторонник правительства на митинге в поддержку полиции с призывами к прекращению насилия в Гонконге.
В баварскоом городе Диссен под Мюнхеном проходит крупнейший в мире фестиваль хэви-метал-музыки. Фанат тяжелого рока в маске свиньи.
Папа Римский Франциск вышел приветствовать тысячи скаутов в зале Павла VI в Ватикане.