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Картинки дня: 5 августа 2019 года, понедельник

Место взрыва автомобиля в Каире, где в результате теракта погибли по меньшей мере 19 человек.

Сплав древесины по реке Ангара.

Парад сил безопасности Саудовской Аравии, которые готовятся к ежегодному Хаджу.

Бросок камня в здание полицейского участка во время беспорядков в Гонконге.

Бесстрашный скутерист штурмует улицы Ханоя после сильного ливня.

Фанаты футбольного клуба "Ливерпуль" перед началом игры за Суперкубок Англии.

Стихийный мемориал памяти жертв расстрела в торговом центре в Техасе.

Соревнования по художественной гимнастике на Панамериканских играх в Лиме.

Сотрудники МЧС продолжают сражаться с лесными пожарами на территории Сибири.
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