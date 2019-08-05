Картинки дня: 5 августа 2019 года, понедельник
Место взрыва автомобиля в Каире, где в результате теракта погибли по меньшей мере 19 человек.
Сплав древесины по реке Ангара.
Парад сил безопасности Саудовской Аравии, которые готовятся к ежегодному Хаджу.
Бросок камня в здание полицейского участка во время беспорядков в Гонконге.
Бесстрашный скутерист штурмует улицы Ханоя после сильного ливня.
Фанаты футбольного клуба "Ливерпуль" перед началом игры за Суперкубок Англии.
Стихийный мемориал памяти жертв расстрела в торговом центре в Техасе.
Соревнования по художественной гимнастике на Панамериканских играх в Лиме.
Сотрудники МЧС продолжают сражаться с лесными пожарами на территории Сибири.
В Минобороны РФ опровергли гибель военного в результате пожара на военном складе в Красноярском крае