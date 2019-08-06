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Картинки дня: 6 августа 2019 года, вторник

На соревнованиях по гандболу в рамках Панамериканских игр кипят нешуточные страсти.

В американском штате Огайо прошли траурные мероприятия в память жертв воскресного расстрела.

Китайские спецназовцы штурмуют препятствие на Международных армейских играх под Калининградом.

Жители Ачинска, Красноярский край, наблюдают за взрывами в военной части. Власти эвакуировали отдельные районы стотысячного города из-за ЧП.

Президент США Дональд Трамп выступил перед американцами по следам массовых расстрелов.

В Гонконге продолжаются уличные столкновения протестующих и полицейских.

Правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и ввела дополнительные войска и силы полиции в нестабильный регион.

Вакцинация против Лихорадки Эбола в Демократической республике Конго.

Очередная волна торговой войны США и Китая обрушили крупнейшие американские фондовые индексы на 3 процента.
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