Картинки дня: 6 августа 2019 года, вторник

На соревнованиях по гандболу в рамках Панамериканских игр кипят нешуточные страсти.
В американском штате Огайо прошли траурные мероприятия в память жертв воскресного расстрела.
Китайские спецназовцы штурмуют препятствие на Международных армейских играх под Калининградом.
Жители Ачинска, Красноярский край, наблюдают за взрывами в военной части. Власти эвакуировали отдельные районы стотысячного города из-за ЧП.
Президент США Дональд Трамп выступил перед американцами по следам массовых расстрелов.
В Гонконге продолжаются уличные столкновения протестующих и полицейских.
Правительство Индии объявило об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир и ввела дополнительные войска и силы полиции в нестабильный регион.
Вакцинация против Лихорадки Эбола в Демократической республике Конго.
Очередная волна торговой войны США и Китая обрушили крупнейшие американские фондовые индексы на 3 процента.