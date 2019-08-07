Картинки дня: 7 августа 2019 года, среда

Северокорейские СМИ распространили кадры новых ракетных испытаний.
Президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.
В Пакистане прошли митинги поддержки мятежного индийского штата Кашмир.
Девочка плачет на затопленных после дождей улицах столицы Индии.
Вечер у Мечети аль-Харам в Мекке.
Плавучий маяк Gannet, построенный в 1954 году, поднимают из вод реки Рейн для реставрации. Судно получит вторую жизнь и будет использоваться для культурных мероприятий.
Борьба с лесными пожарами в Индонезии.
В аэропорту города Тирструп в Дании при посадке загорелся частный самолет Cessna с менеджментом американской певицы Pink.
Морские пехотинцы из Ирана принимают участие в испытании на Международных армейских играх под Калининградом.