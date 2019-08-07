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Картинки дня: 7 августа 2019 года, среда

Северокорейские СМИ распространили кадры новых ракетных испытаний.

Президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

В Пакистане прошли митинги поддержки мятежного индийского штата Кашмир.

Девочка плачет на затопленных после дождей улицах столицы Индии.

Вечер у Мечети аль-Харам в Мекке.

Плавучий маяк Gannet, построенный в 1954 году, поднимают из вод реки Рейн для реставрации. Судно получит вторую жизнь и будет использоваться для культурных мероприятий.

Борьба с лесными пожарами в Индонезии.

В аэропорту города Тирструп в Дании при посадке загорелся частный самолет Cessna с менеджментом американской певицы Pink.

Морские пехотинцы из Ирана принимают участие в испытании на Международных армейских играх под Калининградом.
Новости 24
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