Картинки дня: 8 августа 2019 года, четверг

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре.
Минобороны России распространило кадры испытаний ударного беспилотного аппарата "Охотник".
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино привез в Москву свой новый фильм "Однажды в Голливуде".
Споры сторонников и противников особого статуса штата Джамму и Кашмир на улицах Дели.
Японская компания NEC показала журналистам прототип летающего автомобиля.
В Киргизии спецназ попытался взять штурмом дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, но сторонники политика встали на его защиту.
Жители Кабула проходят мимо здания, пострадавшего от взрыва террористов.
Сцена на открытии Международных армейских игр в Казахстане.
Африканские беженцы на борту спасательного судна в порту испанской Малаги.