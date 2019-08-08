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Картинки дня: 8 августа 2019 года, четверг

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре.

Минобороны России распространило кадры испытаний ударного беспилотного аппарата "Охотник".

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино привез в Москву свой новый фильм "Однажды в Голливуде".

Споры сторонников и противников особого статуса штата Джамму и Кашмир на улицах Дели.

Японская компания NEC показала журналистам прототип летающего автомобиля.

В Киргизии спецназ попытался взять штурмом дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, но сторонники политика встали на его защиту.

Жители Кабула проходят мимо здания, пострадавшего от взрыва террористов.

Сцена на открытии Международных армейских игр в Казахстане.

Африканские беженцы на борту спасательного судна в порту испанской Малаги.
Новости 24
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