Картинки дня: 9 августа 2019 года, пятница

Миг предсезонной игры по американскому футболу между командами New York Giants и New York Jets.

Военные медики уносят получившего травму китайского участника Международных армейских игр, проходящих под Калининградом.

Полицейский требует от туриста встать со ступенек Испанской лестницы. Согласно новым правилам, на ступенях одной из главных достопримечательностей Рима запрещено сидеть и перевозить багаж на колесиках. Штрафы начинаются от 400 евро.

Шар в форме шлема Дарта Вейдера парит над британским Бристолем во время фестиваля воздухоплавания.

Индийские полицейские патрулируют во время комендантского часа улицы города Сринагар в Кашмирской долине.

Победный кульбит победительницы соревнований в секторе для прыжков в высоту на Панамериканских спортивных играх.

Ракета-носитель Atlas V успешно стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал в США.

Упрямый теленок не спешит показаться публике на сельскохозяйственной ярмарке в штате Айова, США.

В Ливерпуле отметили полувековой юбилей знаменитого снимка для обложки альбома "Битлз".