Картинки дня: 10 августа 2019 года, суббота

У большой панды Фао Фао из парка дикой природы Pairi Daiza в Бельгии родились детеныш-близнецы. Малыши родились доношенными и здоровыми

Город Усть-Илимск в Иркутской области накрыл дым от лесных пожаров

В Сингапуре красочным салютом отметили 54-годовщину образования государства

Сильный шторм обрушился на побережье Англии

Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима»

Россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Монреале (Канада) одержал победу над немцем Александром Зверевым – 6:3, 6:3

В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо. Городу нанесен значительный ущерб. Повреждены местный супермаркет и около сотни домов: стихия снесла крыши и выбила окна. Также помяты автомобили, деревья вырваны с корнем

Дмитрий Медведев в Киргизии принял участие во встрече с главами правительств стран ЕАЭС

В Германии взорвали градирню одной из АЭС. АЭС Мюльхайм-Керлих была построена в 1986 году, но уже в 1988 году была отключена от электросети. Градирню планировали демонтировать в 2013 году, но снесли только сейчас