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Картинки дня: 11 августа 2019 года, воскресенье

Владимир Путин на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, которое было организовано мотоклубом «Ночные волки»

В Гродненской области прошел турнир по болотному футболу

Число жертв обрушившегося на восточное побережье КНР тайфуна "Лекима" возросло до 30 человек, еще 18 жителей пока считаются пропавшими без вести

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В городе с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции

Северная Корея провела испытания «нового оружия». Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын

Сильный шторм бушует у южных берегов Англии

Любовь Соболь покинула полицейский отдел, куда ее доставили из-за предъявленной статьи о нарушении правил организации митинга. Ее обязали появиться в суде

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

На турнире серии "Мастерс 1000" в Монреале состоялся российский полуфинал. Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в двух партиях
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В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией
В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым
В Минздраве РФ назвали основную причину развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Московский альпинист получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии
В Москве неизвестные ограбили директора нефтяной компании на 7 млн рублей
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Почти 100 позиций исчезнет из перечня профессий и специальностей СПО
В Сети появилось видео с места аварии на МКАД с участием Tesla
Прокуратура Украины обыскала танкер "Мария" из-за посещения Крыма
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Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру переселить мигрантов в Голливуд
В США выход триллера "Охота" перенесли из-за недавних инцидентов со стрельбой