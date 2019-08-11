Картинки дня: 11 августа 2019 года, воскресенье

Владимир Путин на мотоцикле «Урал» приехал на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, которое было организовано мотоклубом «Ночные волки»

В Гродненской области прошел турнир по болотному футболу

Число жертв обрушившегося на восточное побережье КНР тайфуна "Лекима" возросло до 30 человек, еще 18 жителей пока считаются пропавшими без вести

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В городе с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции

Северная Корея провела испытания «нового оружия». Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын

Сильный шторм бушует у южных берегов Англии

Любовь Соболь покинула полицейский отдел, куда ее доставили из-за предъявленной статьи о нарушении правил организации митинга. Ее обязали появиться в суде

Тысячи мусульман собрались в Московской соборной мечети, чтобы принять участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

На турнире серии "Мастерс 1000" в Монреале состоялся российский полуфинал. Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в двух партиях