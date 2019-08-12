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Картинки дня: 12 августа 2019 года, понедельник

В Гродненской области состоялся турнир по болотному футболу, в котором с удовольствием приняли участие не только брутальные мужчины, но и милые барышни

в швейцарском Цюрихе в эти выходные состоялся фестиваль электронной музыки

Четвертый день подряд продолжаются протесты в Гонконге. В ночь на понедельник полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Протестующие устраивают сидячие забастовки на железнодорожных станциях и станциях метро, блокируя работу транспорта

На юго-востоке Англии все выходные бушевал сильный шторм

В Конго проснулся вулкан Ньямлагира

Общее число погибших в результате удара девятого по счету в этом сезоне тайфуна "Лекима" на востоке Китая достигло 44 человек, еще 16 жителей пока считаются пропавшими без вести

В Греции объявлен красный уровень пожарной опасности. В регионе установилась 40-градусная жара и сильный ветер, способствующие распространиению стихии

Россиянин Даниил Медведев, уступил испанцу Рафаэлю Надалю, занимающему вторую строчку рейтинга ATP, со счётом в финале турнира "Мастерса" в Монреале

Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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