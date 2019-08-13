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Картинки дня: 13 августа 2019 года, вторник

Парикмахер из Македонии Светлана Грождановска при помощи фена делает портреты знаменитостей из волос клиентов

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риск во встрече первого круга турнира в Цинциннати. Призовой фонд соревнований составляет около $3 000 000

В столице Перу Лиме состоялась церемония закрытия Панамериканских игр-2019

Шторм накрыл французский курорт Ницца

Минувшей ночью в небе можно было наблюдать метеорный поток Персеиды. Этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений

Администрация международного аэропорта Гонконга вынужденно отменила все вылетающие рейсы после того, как демонстранты снова заполнили зал вылетов

Полиция Австралии задержала мужчину, разгуливавшего с ножом в центре Сиднея и пытавшегося напасть на людей, по предварительным данным, ножевое ранение получила одна женщина

37-летний мужчина и шестилетний ребенок пропали в швейцарском Шамозоне на юго-западе страны. Машину, в которой они находились, унес мощный грязевой поток

Владимир Путин назвал эффективной работу главы Республики Крым Сергея Аксенова. Глава государства в Крыму провел встречу с Аксеновым, который рассказал о социально-экономической ситуации в регионе
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