Картинки дня: 14 августа 2019 года, среда

Премьер-министр Дмитрий Медведев показал щенка пятнистого алабая по кличке Айк, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Власти испанского острова Гран-Канария эвакуировали около тысячи человек из-за лесных пожаров. Пожар на одном из крупнейших островов Канарского архипелага начался три дня назад

Представительницы коренных народов Бразилии вышли на марш против президента страны Жаира Болсонару с требованием улучшений качества медицинской помощи

Брэд Питт приехал в мексиканскую столицу для презентации нового фильма "Однажды в Голливуде"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил тюрьму HM Prison Leeds в Лидсе

Аэропорт Гонконга возобновил работу в штатном режиме. Большинство протестующих покинули здание. Произошло это после того, как полиция применила против них перцовый газ и резиновые дубинки

От удара тайфуна Лекима в Китае пострадали более 5 млн человек, разрушены 200 жилых домов, эвакуированы более 1 млн человек

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область

Правоохранительные органы Малайзии обнаружили неопознанное тело в рамках операции по поиску пропавшей в начале августа ирландской туристки