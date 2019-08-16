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Картинки дня: 16 августа 2019 года, пятница

В Чили (страна находится в южном полушарии) сегодня выпал сильный снег

Полная Луна взошла над греческой столицей Афинами

В израильском городе Ашкелон проходит международный фестиваль песчаной скульптуры в котором принимает участие и россиянин Илья Филимонцев

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его выступление в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) в рамках предвыборной кампании 2020 года побило рекорд по числу зрителей

Власти Гибралтара приняли решение освободить иранский танкер, перевозивший нефть, который был задержан в июле на пути в Сирию. Гибралтар отпустил танкер в соответствии с законом о санкциях Евросоюза

В Праге начал свою работу международный фестиваль цирков

Российский теннисист Андрей Рублев в двух партиях победил соперника Роджера Федерера в 1/8 финала Western&Southern Open, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов категории Masters 1000 в Цинциннати

Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит

Мосгорсуд признал законным продление до 13 октября срока домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве
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