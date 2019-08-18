Картинки дня: 18 августа 2019 года, воскресенье

Индуистский фанатик прокалывает щеки, принимая участие в ежегодной религиозной процессии под названием "Шитла мата" в Чандигархе, Индия.
Футбол. Премьер-Лига. Великобритания. Кристиан Бентеке из команды "Кристал Пэлас" во время игры.
Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Гран-При Бирмингема на стадионе Александра. Женские соревнования по бегу с препятствиями на 3000 м.
Канцлер Германии Ангела Меркель позирует с фигурой робота во время правительственного "Дня открытых дверей" в Берлине.
Ежегодное мероприятие под названием "Marsz sledzia" в Гданьске (Польша), когда добровольцы проходят 12-километров по мелководью Балтийского моря от полуострова Хель до города Рева на другой стороне залива Пуцк.
Шведская принцесса София с сыновьями принцем Александром и принцем Габриэлем посещает ипподром Геллерасен в Карлскоге, Швеция.
Протестующие в Гонкогнге маршируют с требованием демократии и политических реформ.
Индонезийцы лезут по смазанным жиром шестам за призами во время празднования 74-й День независимости в Джакарте.
Президент Франции Эммануэль Макрон пожимает руки ветеранам во время церемонии, посвященной 75-летию высадки союзников в Провансе во время Второй мировой войны, которая помогла освободить Южную Францию.