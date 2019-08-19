Картинки дня: 19 августа 2019 года, понедельник

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак перед началом судебного заседания по обвинению во взяточничестве.
Пятьдесят лет назад прошел самый знаменитый рок-фестиваль в истории - "Вудсток" 1969 года. Через полвека в тех же местах проходит фестиваль в честь годовщины.
Организаторы уличных протестов в Гонконге заявили, что воскресное шествие посетили 1 миллион 700 тысяч человек.
Лесной пожар в испанском местечке Валлесеко.
Футболист лондонского клуба "Челси" Мэйсон Маунт празднует гол в игре против "Лестера".
Индонезия красочным парадом отметила годовщину провозглашения независимости.
Соревнования на Гран-при Скандинавии по спидвею прошли в шведском городе Малилла.
В Москве прошел митинг коммунистов "За честные выборы".
Тяжелая работа в шахте близ города Торез, Донецкая область.