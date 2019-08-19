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Картинки дня: 19 августа 2019 года, понедельник

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак перед началом судебного заседания по обвинению во взяточничестве.

Пятьдесят лет назад прошел самый знаменитый рок-фестиваль в истории - "Вудсток" 1969 года. Через полвека в тех же местах проходит фестиваль в честь годовщины.

Организаторы уличных протестов в Гонконге заявили, что воскресное шествие посетили 1 миллион 700 тысяч человек.

Лесной пожар в испанском местечке Валлесеко.

Футболист лондонского клуба "Челси" Мэйсон Маунт празднует гол в игре против "Лестера".

Индонезия красочным парадом отметила годовщину провозглашения независимости.

Соревнования на Гран-при Скандинавии по спидвею прошли в шведском городе Малилла.

В Москве прошел митинг коммунистов "За честные выборы".

Тяжелая работа в шахте близ города Торез, Донецкая область.
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