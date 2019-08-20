Картинки дня: 20 августа 2019 года, вторник

Протестующие жители Гонконга заглядывают за ограждения, надпись на которых сравнивает местную полицию с эсэсовцами.
Последствия лесных пожаров на юго-западе Аляски.
Вертолет российского президента совершает посадку у летней резиденции Эммануэля Макрона на Лазурном берегу.
Президент Франции Эммануэль Макрон принял в своей летней резиденции в старинном форте Брегансо Владимира Путина. Переговоры продлились почти три часа.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Киеве.
Экс-президент Судана Омар аль-Башир в помещении суда. Бывшего главу государства обвиняют во взяточничестве и незаконном обогащении.
Советник Белого дома Келлиэнн Конвэй готовится к выступлению в прямом телеэфире.
На месте очередного теракта в столице Афганистана, где взрыв смертника прогремел на свадьбе и унес 63 жизни.
Мальчики прыгают в воду у острова Арвад, Сирия.