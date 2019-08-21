Картинки дня: 21 августа 2019 года, среда

Протестующие призывают сограждан присоединяться к новым шествиям в метрополитене Гонконга.
Занятия скандинавской ходьбой на окраинах Красноярска.
Минобороны РФ продемонстрировало видео испытаний новейшего российского военного беспилотника «Альтиус-У» большой продолжительности полёта.
Нелегальные мигранты прыгают с борта спасательного судна, приближающегося к берегам итальянского острова Лампедуза.
Американские пилоты демонстрируют мастерство управление вертолетом на авиашоу в Сиу-Фоллс, где при помощи пиротехники была разыграна сценка эвакуации времен Вьетнамской войны.
Туманный вид на даунтаун города Лос-Анджелес, Калифорния.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами после переговоров в Белом доме с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в стенах Сената страны об отставке своего правительства.
Фанатка бразильского футбольного клуба "Гремио" переживает после поражения своей команды в первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против Пальмейрас.