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Картинки дня: 21 августа 2019 года, среда

Протестующие призывают сограждан присоединяться к новым шествиям в метрополитене Гонконга.

Занятия скандинавской ходьбой на окраинах Красноярска.

Минобороны РФ продемонстрировало видео испытаний новейшего российского военного беспилотника «Альтиус-У» большой продолжительности полёта.

Нелегальные мигранты прыгают с борта спасательного судна, приближающегося к берегам итальянского острова Лампедуза.

Американские пилоты демонстрируют мастерство управление вертолетом на авиашоу в Сиу-Фоллс, где при помощи пиротехники была разыграна сценка эвакуации времен Вьетнамской войны.

Туманный вид на даунтаун города Лос-Анджелес, Калифорния.

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами после переговоров в Белом доме с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в стенах Сената страны об отставке своего правительства.

Фанатка бразильского футбольного клуба "Гремио" переживает после поражения своей команды в первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес против Пальмейрас.
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