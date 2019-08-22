Картинки дня: 22 августа 2019 года, четверг

Россияне Иван Набокин и Анастасия Извекова на сцене чемпионата мира по танго в столице Аргентины.

Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард по ходу заседания временно взял на себя обязанности по кормлению сына одного из парламентариев.

Бронетехника японских сил самообороны приняла участие в ежегодных учениях у подножия горы Фудзи.

Глава российского МИД Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас провели в Москве пресс-конференцию по итогам переговоров.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров в Хельсинки с финским коллегой Саули Ниинистё.

В лондонском Сент-Джеймс Парке покормили рыбкой местных пеликанов.

Турист за рулем классического американского автомобиля на улицах Гаваны.

Ученица одного из колледжей индийского Мумбаи готовится к участию в религиозном фестивале.

Девочка реагирует на возможность пообщаться с папой римским во время еженедельной аудиенции в Ватикане.