Картинки дня: 22 августа 2019 года, четверг

Россияне Иван Набокин и Анастасия Извекова на сцене чемпионата мира по танго в столице Аргентины.
Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард по ходу заседания временно взял на себя обязанности по кормлению сына одного из парламентариев.
Бронетехника японских сил самообороны приняла участие в ежегодных учениях у подножия горы Фудзи.
Глава российского МИД Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас провели в Москве пресс-конференцию по итогам переговоров.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров в Хельсинки с финским коллегой Саули Ниинистё.
В лондонском Сент-Джеймс Парке покормили рыбкой местных пеликанов.
Турист за рулем классического американского автомобиля на улицах Гаваны.
Ученица одного из колледжей индийского Мумбаи готовится к участию в религиозном фестивале.
Девочка реагирует на возможность пообщаться с папой римским во время еженедельной аудиенции в Ватикане.