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Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России
Новости 24
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