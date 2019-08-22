Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским триколором с высоты 3,5 километра по случаю Дня флага России