Картинки дня: 23 августа 2019 года, пятница

Актер Джон Траволта и кинорежиссер Фред Дерст на премьере фильма "Фанатик".
Мик Джаггер и "Роллинг стоунз" во время выступления в рамках мирового тура "Без фильтра" в Калифорнии.
Мост через Енисей в Красноярске подсветили в цвета российского триколора в честь Дня флага.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия чемпионата Worldskills в Казани.
Президент Мозамбика Филипе Ньюси и президент России Владимир Путин перед началом переговоров в Кремле.
Пожарные заняты тушением огня на складе предприятия по производству свечей в Санкт-Петербурге.
Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон провели переговоры в Елисейском дворце Парижа.
В Иране на выставке вооружений была представлена зенитная ракетная система дальнего действия «Бавар-373».
Президент США Дональд Трамп во время выступления на вручении государственных наград в Белом доме.