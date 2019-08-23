Фотогалереи
Картинки дня: 23 августа 2019 года, пятница

Актер Джон Траволта и кинорежиссер Фред Дерст на премьере фильма "Фанатик".

Мик Джаггер и "Роллинг стоунз" во время выступления в рамках мирового тура "Без фильтра" в Калифорнии.

Мост через Енисей в Красноярске подсветили в цвета российского триколора в честь Дня флага.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия чемпионата Worldskills в Казани.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси и президент России Владимир Путин перед началом переговоров в Кремле.

Пожарные заняты тушением огня на складе предприятия по производству свечей в Санкт-Петербурге.

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон провели переговоры в Елисейском дворце Парижа.

В Иране на выставке вооружений была представлена зенитная ракетная система дальнего действия «Бавар-373».

Президент США Дональд Трамп во время выступления на вручении государственных наград в Белом доме.
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