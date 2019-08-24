Картинки дня: 24 августа 2019 года, суббота

На Красной площади состоялась торжественная церемония открытия фестиваля "Спасская башня". В этом году в нём участвует несколько тысяч военных и гражданских музыкантов и артистов

В Индии отмечают Джанмаштами - ежегодный праздник, посвященный рождению индуистского бога Кришны

Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Судно взяло курс на Чукотку, обеспечивать электроснабжение региона

В Чечне в городе Шали открыта новая самая большая в Европе мечеть. Она сможет одновременно принять более 30-ти тысяч молящихся, а с учетом прилегающей территории площадью более 5-ти гектаров здесь смогут одновременно молиться почти 100 тысяч верующих

Сегодня на Украине отмечают День независимости

Силы безопасности Индии разогнали очередную массовую акцию протеста в Кашмире

Активисты экологических организаций устроили демонстрацию напротив посольства Бразилии в Лондоне. «Зеленые» призывают власти Бразилии принять экстренные меры для тушения лесных пожаров на Амазонке, а также требуют отставки бразильского президента

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира среди молодежных команд «Сириус-2019». Глава государства произвел символическое вбрасывание шайбы в первом матче турнира между «Локо» и канадской «Альбертой»

Международная федерация хоккея объявила о дисквалификации Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. В пробе нападающего сборной России были обнаружены следы кокаина