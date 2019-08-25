Картинки дня: 25 августа 2019 года, воскресенье

В Лондоне проходит фестиваль латиноамериканской культуры в Ноттинг-Хилле, который является крупнейшим и самым красочным уличным праздником в Европе

В Железноводске стартовал фестиваль целебной грязи «Железная грязь», на котором проходят футбольные и волейбольные состязания, семейное многоборье, перетягивание каната, забеги задом наперед и турнир «Больше грязи!»

В швейцарском Цуге состоялся турнир по традиционной Альпийской борьбе

Число пожаров в Бразилии за два дня увеличилось больше чем на 1,5 тысячи. Власти страны после критики со стороны международного сообщества направили на борьбу с огнем армию

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались протестующие и начали строить баррикаду

В зоопарке близ Брюсселя специалисты показали двух малышей панд, родившихся в начале месяца

На Украине отметили День Независимости

Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ

Страны – участницы саммита «Большой семерки» в Биаррице достигли договоренности о более тесной координации с Россией