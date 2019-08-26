Картинки дня: 26 августа 2019 года, понедельник

В Фанпарке «Бобровый лог» под Красноярском состоялись шуточные соревнования «Горнолужник». По условиям летних состязаний соревнующиеся, в карнавальном костюме или ярком образе, должны спуститься по специально подготовленной трассе в лужу с пеной

В результате столкновений с агрессивно настроенными демонстрантами пострадали 15 полицейских Гонконга. Все они были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести

В Париже проходят торжества по случаю 750летия освобождения Франции от фашистов

Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Наталья Кузютина победила в 1/16 финала на Чемпионате Мира по дзюдо, проходящем в Токио

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья поцеловала премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как её супруг и первая леди Франции обменялись поцелуями. Это произошло на фотосессии лидеров стран-участниц саммита G7

В Лондоне прошел фестиваль латиноамериканской культуры в Ноттинг-Хилле, который является крупнейшим и самым красочным уличным праздником в Европе

Экстренная эвакуация туристов проводится на греческом острове Самос в связи с сильнейшими лесными пожарами

В Железноводске прошел фестиваль целебной грязи «Железная грязь», на котором проходят футбольные и волейбольные состязания, семейное многоборье, перетягивание каната, забеги задом наперед и турнир «Больше грязи!»

Правительственные войска Сирии завершили зачистку от остатков боевиков в городах Хан-Шейхун, Кафер-Зайта и Эль-Латамна