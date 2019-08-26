Фотогалереи
Картинки дня: 26 августа 2019 года, понедельник

В Фанпарке «Бобровый лог» под Красноярском состоялись шуточные соревнования «Горнолужник». По условиям летних состязаний соревнующиеся, в карнавальном костюме или ярком образе, должны спуститься по специально подготовленной трассе в лужу с пеной

В результате столкновений с агрессивно настроенными демонстрантами пострадали 15 полицейских Гонконга. Все они были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести

В Париже проходят торжества по случаю 750летия освобождения Франции от фашистов

Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Наталья Кузютина победила в 1/16 финала на Чемпионате Мира по дзюдо, проходящем в Токио

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья поцеловала премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как её супруг и первая леди Франции обменялись поцелуями. Это произошло на фотосессии лидеров стран-участниц саммита G7

В Лондоне прошел фестиваль латиноамериканской культуры в Ноттинг-Хилле, который является крупнейшим и самым красочным уличным праздником в Европе

Экстренная эвакуация туристов проводится на греческом острове Самос в связи с сильнейшими лесными пожарами

В Железноводске прошел фестиваль целебной грязи «Железная грязь», на котором проходят футбольные и волейбольные состязания, семейное многоборье, перетягивание каната, забеги задом наперед и турнир «Больше грязи!»

Правительственные войска Сирии завершили зачистку от остатков боевиков в городах Хан-Шейхун, Кафер-Зайта и Эль-Латамна
Новости 24
Макрон рассказал о прогрессе по ряду инициатив на саммите "Большой семерки"
Трамп заявил, что КНР готова к переговорам по торговым отношениям
Российский адвокат сообщил, что дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ уже определена
Неизвестные открыли стрельбу в шведском Мальмё. Три человека пострадали
Лавров о возвращении России в G8: «Жизнь ушла далеко вперед»
Газопровод «Северный поток — 2» построен на 75%
Роскомнадзор поймал эротический канал Playboy TV на использовании мата
В Подмосковье сотрудники морга перепутали тела двух 99-летних бабушек
Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX будет возобновлена к концу года
Двое россиян на надувной лодке нарушили границу Финляндии
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия
В Испании военный самолет упал в Средиземное море: пилот катапультировался
Следующий саммит G7 может пройти в имении Трампа в Майами
В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США
Поставки второй партии российских С-400 в Турцию начнутся 27 августа
Владимир Путин: Инфляция приближается к цели, но доходы граждан растут медленно
BMW и Volvo могут уйти из России
Десять богатейших людей мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
Трамп готов сказать "да" присоединению России к G7