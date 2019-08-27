Картинки дня: 27августа 2019 года, вторник

В Лондоне прошел фестиваль латиноамериканской культуры в Ноттинг-Хилле, который является крупнейшим и самым красочным уличным праздником в Европе

Владимир Путин во время посещения авиасалона «МАКС-2019» показал Реджепу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Турецкий президент стал первым иностранным лидером, заглянувшим в кабину самолета

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open

В лесах Амазонии бушуют 40 000 пожаров. Они распространились уже на миллионы квадратных километров

Наталья Кузютина завоевала серебро чемпионата мира по дзюдо в Токио. Впервые в истории чемпионатов мира российская дзюдоистка поднялась на второе место пьедестала

В Венеции идет подготовка к 76-му кинофестивалю

В США прошла 36-ая церемония вручения наград ежегодной премии музыкального телеканала MTV Video Music Awards 2019. Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт

Сильнейший ливень с градом стал причиной наводнения в пригородах Мадрида

Киев приступил к демонтажу фортификационных сооружений у моста в районе станицы Луганской. Разборки конструкций начала госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям