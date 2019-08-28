Картинки дня: 28 августа 2019 года, среда

Компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship, в ходе которого аппарат Starhopper вертикально поднялся и после короткого полета плавно сел

Сегодня в испанском городе Буньоле начинается знаменитый 7-дневный фестиваль – Томатина, главным собыитием которого является томатная битва, происходящая на городской площади

Опытный образец пассажирского самолета МС-21 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019

Два человека погибли, семеро ранены после взрыва газопровода в жилом доме в поселке Дрогобыч под Львовом на Украине

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Слоан Стивенс, посеянную под 11-м номером

Самолёт с элементами С-400 прибыл в Турцию в рамках второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов в страну

Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей

За семь месяцев пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии