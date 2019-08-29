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Картинки дня: 29 августа 2019 года, четверг

В Испанском городе Буньоль прошел ежегодный фестиваль «Томатина». Одно из его главных событий — «битва» помидорами. Участники израсходовали около 145 тонн томатов. В битве приняли участие около 22 тысяч человек

Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» открыла 76-й Венецианский международный кинофестиваль. В фильме снялись Катрин Денев и Жюльетт Бинош

Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома. Почти 700 тысяч человек должны переместиться в эвакуационные центры, организованные в административных зданиях и школах

Российский боксер Александр Поветкин 31 августа проведет бой за пояс WBA International против кузена Тайсона — Хьюи Фьюри

Вулкан Стромболи на одноименном итальянском острове, расположенном в Тирренском море к северу от Сицилии, возобновил активность

Массовые протесты начались в Лондоне после того, как королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента

На Балтийскую косу прибыла древнерусская ладья "Змей Горыныч". Ладья участвует в международной двухлетней научно-исследовательской экспедиции "Путь Рюрика"

Киевский апелляционный суд освободил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи. Журналист провёл в заключении около 470 дней по обвинению в госизмене

Боливия практически справилась с пожарами в регионе Чикитания, где десять дней назад насчитывалось восемь тысяч очагов
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