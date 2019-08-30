Картинки дня: 30 августа 2019 года, пятница

В Словении, где родилась первая леди США Меланья Трамп, установили деревянную статую американского президента Дональда Трампа. Cкульптура появилась в селе, расположенном в 30 км от Любляны

Кирстен Данст получила звезду на голливудской Алле славы

В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи на острове близ Сицилии. Оживший вулкан вызвал панику среди туристов. Многие приезжие спешно покинули остров, однако сейчас там продолжают находиться около трех тысяч отдыхающих

Актер Брэд Питт представил космический блокбастер "К звездам" на Венецианском фестивале

В матче второго круга Открытого чемпионата США Андрей Рублев обыграл представителя Франции Жиля Симона. Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу россиянина

За семь месяцев пожары уничтожили более 1,8 миллионов гектар экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии

В подмосковном Жуковском Международный авиакосмический салон открыл свои двери для широкой публики. Три дня он работал только для специалистов

Советник президента США по национальной безопасности и президент Белорусси Александр Лукашенко провели переговоры в Минске

Первое заседание новой Верховной рады Украины длилось более 16 часов. Было избрано руководство парламента, сформированы фракции, назначено новое правительство, а также в первом чтении одобрен законопроект о снятии депутатской неприкосновенности