Картинки дня: 1 сентября 2019 года, воскресенье

1 сентября в Беслане вспоминают о трагических событиях 15-летней давности, когда школа была захвачена террористами.

Северное сияние в небе над Ладожским озером в Ленинградской области.

Кашмирец идет по мосту во время ограничений после отмены особого конституционного статуса Кашмира индийским правительством в Сринагаре.

Чемпионат мира по дзюдо в Токио, Япония. Поединок между россиянкой Анной Гущиной и спортсменкой из Монголии Отгон Мунхцэцэг.

Ежегодный матч по крикету Brambles Sandbank во время отлива в Соленте, Великобритания.

На Кубке мира по баскетболу Российская команда выиграла первый матч с Нигерией ( 82:77), за которую выступают и баскетболисты НБА.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время церемонии открытия учебного года в еврейском поселении Элькана на оккупированном Израилем Западном берегу 1 сентября 2019 года. Надпись на иврите на доске гласит: "Привет".

Ученики начальной школы Китая встретили новый учебный год, развернув гигантский флаг и исполнив песню "Я и моя страна".

В городе Нехапа, Сальвадор, 31 августа отметили Праздник огненных шаров, в честь Святого Джеронимо, бросая друг в друга горящие шары.