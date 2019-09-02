Торжественная церемония закрытия фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.

Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.
Закрытие фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади.