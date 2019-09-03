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Картинки дня: 3 сентября 2019 года, вторник

Сборная России по баскетболу обыграла команду Южной Кореи со счетом 87:73 в матче Кубка мира и досрочно обеспечила себе путевку во второй групповой этап

Латиноамериканцы устроили карнавал на улицах Нью-Йорка

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года

Большие панды в Берлинском зоопарке впервые принесли потомство, это первый случай на территории Германии

Владимир Путин прилетел в Улан-Батор с официальным визитом

Пять человек стали жертвами урагана «Дориан» на Багамах. Береговой охране удалось спасти несколько тяжело раненных людей, их доставили в больницу

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала. В четвертом круге турнира 21-летний Рублев встречался с итальянцем Маттео Берреттини и проиграл

В Беслане вспоминают о трагических событиях 15-летней давности, когда школа была захвачена террористами
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