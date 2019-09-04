Картинки дня: 4 сентября 2019 года, среда

Бразильский национальный институт космических исследований за последний месяц насчитал почти 31 тысячу очагов возгорания в стране, это наибольшее число пожаров за восемь лет

На кинофестивале в Венеции представили фильм «Ф как фальшивка»

В Брюсселе проходят памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения от фашистов

Состоялась презентация эмблемы чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. В столице страны Дохе гигантское изображение логотипа было представлено на двух люксовых отелях

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку

Делегация Минобороны России приняла участие в военном параде в честь 40-летия армии Никарагуа

Сильные ливни затопили индийский город Мумбай

Владимир Путин и главный гость V Восточного экономического форума премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили судостроительную верфь «Звезда» в Большом Камне

Акция памяти, посвященная 15-й годовщине теракта в школе прошла в Беслане