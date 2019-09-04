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Картинки дня: 4 сентября 2019 года, среда

Бразильский национальный институт космических исследований за последний месяц насчитал почти 31 тысячу очагов возгорания в стране, это наибольшее число пожаров за восемь лет

На кинофестивале в Венеции представили фильм «Ф как фальшивка»

В Брюсселе проходят памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения от фашистов

Состоялась презентация эмблемы чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. В столице страны Дохе гигантское изображение логотипа было представлено на двух люксовых отелях

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, обыграв швейцарца Стэна Вавринку

Делегация Минобороны России приняла участие в военном параде в честь 40-летия армии Никарагуа

Сильные ливни затопили индийский город Мумбай

Владимир Путин и главный гость V Восточного экономического форума премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили судостроительную верфь «Звезда» в Большом Камне

Акция памяти, посвященная 15-й годовщине теракта в школе прошла в Беслане
Новости 24
Совфед РФ прокомментировал заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне
В Германии оценили вероятность заключения соглашения с Британией по Brexit
Мэр Тбилиси назван неприемлемыми заявления об отказе от российских туристов
Электронную систему tax free начнут тестировать в аэропортах Москвы с 1 октября
Метеорологи рассказали, куда идет ураган «Дориан»
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант
Кабмин Украины одобрил увольнение мэра Киева Виталия Кличко
В ООН сообщили о тысяче убитых в Илдибе за четыре месяца
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел ежемесячную доплату для пенсионеров
Патриарх Кирилл хочет развивать церковную благотворительность с помощью флешмобов
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах
Горит здание на вокзале в Сергиевом Посаде
Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации
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Лавров встретится с главой МИД Молдавии в Москве 11 сентября
"Это прорыв": Индия заказала у России оружие на 14,5 млрд долларов
Кирилл Жуков получил три года тюрьмы за нападение сотрудника ОМОН
Депутат раскритиковала позицию Орешкина по вопросу перехода на 4-х дневную неделю