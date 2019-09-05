Картинки дня: 5 сентября 2019 года, четверг

В Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов в городе Иокагама

Сотни учащихся школ, колледжей и местных вузов бойкотировали занятия в Гонконге, присоединившись к протестным акциям по призыву оппозиционных сил

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе ответили двух своих старших детей в школу. Принцесса Шарлотта в этом году поступила в первый класс школы Thomas's в Баттерси, где уже учится ее старший брат принц Джордж

Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания

В Манагуа состоялся парад в честь 40-летия армии Никарагуа

Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе

Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек

Двусторонние отношения Москвы и Токио стабильны и динамично развиваются, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума

Суд в Москве приговорил Коваленко к 3,5 года за нападение на омоновца на акции 27 июля