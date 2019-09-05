Фотогалереи
Картинки дня: 5 сентября 2019 года, четверг

В Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов в городе Иокагама

Сотни учащихся школ, колледжей и местных вузов бойкотировали занятия в Гонконге, присоединившись к протестным акциям по призыву оппозиционных сил

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе ответили двух своих старших детей в школу. Принцесса Шарлотта в этом году поступила в первый класс школы Thomas's в Баттерси, где уже учится ее старший брат принц Джордж

Тринадцать человек пострадали в результате взрыва в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания

В Манагуа состоялся парад в честь 40-летия армии Никарагуа

Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе

Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек

Двусторонние отношения Москвы и Токио стабильны и динамично развиваются, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума

Суд в Москве приговорил Коваленко к 3,5 года за нападение на омоновца на акции 27 июля
Новости 24
Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты
В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов
Путин одобрил идею ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке
Регионы ДФО не испытывают сложностей с новой моделью финансирования жилья
Путин заявил, что предлагал Трампу покупать у РФ гиперзвуковое оружие
"Молодежь имеет право на протест": Путин прокомментировал митинги в Москве
Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой
Россия предложила Японии отменить визы
Не панацея, но надо: «Трезвая Россия» - о запрете алкоголя до 21 года
В WWF объяснили почему лето становится холодным
Путин: Переговоры по обмену с Украиной подходят к финалу
Путин: Россия не против восстановления формата G8
Названа самая безопасная страна для туристов
«Владимир, давай двигаться вперед»: Абэ предложил Путину вместе заключить мирный договор
70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию
Путин предложил поощрять авиакомпании с недорогими билетами в ДФО
В Москве бизнесмен на Lexus придумал ограбление на 3 миллиона рублей
Роспотребнадзор проведет опрос в 15 тысячах школ, чтобы нормализовать питание детей
"Умом Россию не понять": Абэ прочитал стихотворение Тютчева на ВЭФ
В Госдуме напомнили Грефу, что в Россия уже на пути к тому, чтобы «убить» экзамены в школах
Ракитич может покинуть "Барселону" зимой