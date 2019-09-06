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Картинки дня: 6 сентября 2019 года, пятница

Британский премьер-министр Борис Джонсон посетил ферму в Шотландии, в районе города Абердин

Сборная России проиграла Польше в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года. Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 74:78

В Бразилии 43 тысячи человек тушат пожары в бассейне реки Амазонка

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий сыну бывшей главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой

Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины. Ураган, который ранее достигал наиболее опасной 5-й категории, сейчас ослаб до 1-й категории с ветром до 150 километров в час

Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Также на мероприятии присутствовали глава Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Комиссия в Центре подготовки космонавтов подтвердила готовность к полету экипажа корабля, отправляющегося на МКС. Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября

Форвард Артем Дзюба и главный тренер сборной России Станислав Черчесов приняли участие в пресс-конференции перед матчем с Шотландией в рамках отборочного турнира Евро-2020

На 96-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
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