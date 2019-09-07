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Картинки дня: 7 сентября 2019 года, суббота

Сборная России по футболу обыграла Шотландию 2:1 в выездном матче отборочного турнира Евро-2020. А Артём Дзюба забил уже шестой мяч в этом турнире

Определился первый финалист Открытого чемпионата по теннису. Им стал российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший болгарина Григора Димитрова в трех партиях

Представители аэропорта Гонконга решили обратиться к протестующим с просьбой не нападать на транспортный узел в преддверии очередных выходных. Демонстрации в городе продолжаются, но от этого не должны страдать пассажиры

Актер Джонни Депп представил новый фильм со своим участием "В ожидании варваров" на 76-м Венецианском международном кинофестивале

В испанском городе База прошёл ежегодный фестиваль Каскаморрас. Этот праздник - историческая реконструкция событий 500-летней давности, когда рабочий из города Гуадис на руинах монастыря в городе База нашел образ Пресвятой Девы

В Нью-Йорке проходит Неделя высокой моды

Владимир Путин проверил ход строительства космодрома «Восточный»

Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Спецборт отряда "Россия" приземлился в Киеве и забрал участников обмена, выданных Украиной
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