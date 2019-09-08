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Картинки дня: 8 сентября 2019 года, воскресенье

Организаторы матча сборных Франции и Албании по футболу ошиблись при выборе гимна для команды гостей, а затем извинились, но перед Арменией. Вместо албанского гимна прозвучал гимн Андорры

На Неделе моды в Нью-Йорке состоялся показ Ralph Lauren

Под Минском по случаю Дня танкиста в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" прошла военно-историческая реконструкция

В День города в Москве установили мировой рекорд по хайлайну. Спортсмены прошли по стропе, натянутой между башнями «Москвы-Сити» на высоте 350 метров

Кинофестиваль в Венеции закрыла картина с участием Мика Джаггера "Сожженная оранжевая ересь"

В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов. Участники акции передали дипломатам Соединенных Штатов петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретился с участниками 14-й национальной конференции педагогов в Пхеньяне и сфотографировался с ними на память

Владимир Путин осмотрел Дворец художественной гимнастики в комплексе «Лужники» и пообщались с президентом Всероссийской ассоциации художественной гимнастики, тренером Ириной Винер-Усмановой и ее воспитанницами

8 сентября в России единый день голосования. В 85 субъектах РФ голосуют за мэров, губернаторов, депутатов
Новости 24
Выборы в Абхазии признали состоявшимися
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