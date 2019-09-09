Картинки дня: 9 сентября 2019 года, понедельник

В Калифорнии состоялись соревнования по собачьему сёрфингу

На Неделе моды в Нью-Йорке стоялся показ Tommy Hilfiger

В финале Открытого чемпионата США по теннису испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева. 23-летний Медведев впервые в карьере сыграл в финале турнира серии Большого шлема

В Торонто открылся международный кинофестиваль. Скарлетт Йоханссон представила там новую картину со своим участием: комедийно-драматический фильм режиссера Тайка Вайтити "Кролик Джоджо"

Папа римский провёл мессу на Мадагаскаре перед толпой в 1 000 000 человек

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретился с участниками 14-й национальной конференции педагогов в Пхеньяне и сфотографировался с ними на память

Число туристов, посетивших Гонконг в августе, упало на 40% в годовом выражении из-за протестов оппозиции

Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 44 человека. По данным министра здравоохранения Багам Дуэйна Сандза, 44 жертвы — это подтверждённая информация, но на самом деле погибло больше людей, но трупы, унесённые водой в море, ещё не найдены

В России подводят итоги единого дня голосования, прошедшего накануне