Картинки дня: 10 сентября 2019 года, вторник

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ бренда The Blonds
Сборная России на последних минутах отборочной встречи чемпионата Европы по футболу вырвала победу у команды Казахстана. Единственный гол забил Марио Фернандес
Антонио Бандерас на кинофестивале в Торонто представил новый фильм со свои участием "Прачечная"
Сотни жителей Австралии были вынуждены покинуть свои дома в восточных штатах страны из-за бушующих лесных пожаров. 140 очагов в настоящее время полыхают на территориях Квинсленда и Нового Южного Уэльса
Крупнейший в мире автосалон начал свою работу в немецком Франкфурте
Тайфун «Факсай» обрушившийся на Японию стал одним из самых сильных, когда-либо приходивших в страну
В Пхеньяне прошли мероприятия по случаю 71-й годовщины образования КНДР
Сегодня шииты всего мира отмечают праздник Ашура, связанный с гибелью имама Хусейна. Многие верущие в этот день истязают себя в знак смирения
Растет количество жертв урагана Дориан. Их число уже достигло 45 человек. Но эта цифра будет расти, так как более тысячи человек числятся пропавшими без вести