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Картинки дня: 10 сентября 2019 года, вторник

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ бренда The Blonds

Сборная России на последних минутах отборочной встречи чемпионата Европы по футболу вырвала победу у команды Казахстана. Единственный гол забил Марио Фернандес

Антонио Бандерас на кинофестивале в Торонто представил новый фильм со свои участием "Прачечная"

Сотни жителей Австралии были вынуждены покинуть свои дома в восточных штатах страны из-за бушующих лесных пожаров. 140 очагов в настоящее время полыхают на территориях Квинсленда и Нового Южного Уэльса

Крупнейший в мире автосалон начал свою работу в немецком Франкфурте

Тайфун «Факсай» обрушившийся на Японию стал одним из самых сильных, когда-либо приходивших в страну

В Пхеньяне прошли мероприятия по случаю 71-й годовщины образования КНДР

Сегодня шииты всего мира отмечают праздник Ашура, связанный с гибелью имама Хусейна. Многие верущие в этот день истязают себя в знак смирения

Растет количество жертв урагана Дориан. Их число уже достигло 45 человек. Но эта цифра будет расти, так как более тысячи человек числятся пропавшими без вести
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